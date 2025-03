Thiago de Joaldo anuncia destinação de recursos para iluminação pública de Propriá

Em entrevista à Propriá FM, na terça-feira, 18, o deputado federal Thiago de Joaldo anunciou a destinação de uma emenda, no valor de R$ 2 milhões, para a instalação de luzes de led nos postes de iluminação pública na sede e em povoados de Propriá.

“Assumi mais esse compromisso com o prefeito Luciano de destinar essa emenda para iluminação em led nas zonas urbana e rural do município. É algo que traz efeitos positivos para os moradores destas localidades, além de contribuir também para a melhoria da segurança”, destacou o parlamentar.

O deputado também confirmou a destinação de outros recursos para Propriá. “São mais de R$ 6 milhões que já nos comprometemos em enviar e vamos em busca de mais. São R$ 3 milhões para a saúde, mais esses R$ 2 milhões, além da patrulha mecanizada”, detalhou o Thiago de Joaldo.

O prefeito Luciano de Menininha destacou a importância dos recursos assegurados pelo deputado para Propriá. “A gente agradece ao deputado Thiago de Joaldo por essa parceria com a nossa gestão. Esses recursos anunciados serão essenciais para atender demandas do município e garantir mais qualidade de vida para os propriaenses. E que venham muito mais para contribuir com o trabalho de reconstrução e transformação da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Texto e foto assessoria