Thiago Freitas estreia no Forró Caju e leva seu São João para fazer Sergipe tirar o pé do chão

Uma das vozes mais promissoras do forró na nova geração, Thiago Freitas faz sua estreia em grande estilo no palco do Forró Caju, nesta segunda-feira (24/06), em Aracaju. O evento, reconhecido como um dos maiores e mais tradicionais festejos juninos do Brasil, recebe pela primeira vez o cantor potiguar, que chega embalado por uma sequência de shows lotados e pelo sucesso do seu bloco de São João, que vem arrastando multidões em várias cidades do Nordeste.

Para Thiago, cantar no Forró Caju é mais do que uma conquista de carreira. É o reconhecimento de um trabalho que, nos últimos meses, ganhou força com o lançamento de um DVD ao vivo e com um repertório que mistura músicas autorais, sucessos do forró e faixas que viralizaram nas redes sociais.

“Subir no palco do Forró Caju é um marco. A gente sabe o peso que esse evento tem na história do forró. Vou entregar um show com muita energia, com o nosso bloco, com os sucessos que a galera já conhece e com novidades que a gente preparou pra esse momento”, afirma Thiago.

Além de Aracaju, Thiago Freitas também se apresenta em Estância, no mesmo dia (24/06), levando para o público sergipano a mesma energia que vem marcando suas passagens por outras capitais nordestinas.

A noite no Forró Caju promete coroar essa fase de ascensão do artista, que vive um dos momentos mais intensos da carreira e segue com agenda lotada durante todo o período junino.

Thiago Freitas é gerenciado pela D&E Music e Sucesso, responsáveis pelo planejamento estratégico e pela nova fase de expansão do cantor.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação

Foto- Divulgação do artista