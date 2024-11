Time Sergipe se destaca no ciclismo com atletas do interior

O ciclismo sergipano deu um show de talentos e integração nos Jogos da Juventude 2024, realizados em João Pessoa, na Paraíba. Representando o estado, o Time Sergipe trouxe atletas promissores de três municípios do interior, Itabaiana, Nossa Senhora de Lourdes e Rosário do Catete.

Entre os destaques estão quatro atletas, que tiveram suas participações viabilizadas graças ao apoio do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel). A iniciativa reforça o compromisso em ampliar o alcance esportivo e dar visibilidade aos talentos locais.

Um dos grandes exemplos é a atleta Anna Luiza, de Rosário do Catete. Ela faz parte do único projeto escolar de ciclismo do Brasil, idealizado pelo professor Wagner Facion. Nos treinos realizados nas estradas vicinais entre Rosário do Catete e Maruim, Anna Luiza descobriu sua paixão pelo esporte.

“Desde a primeira vez que subi na bicicleta, me senti livre. O ciclismo é minha paixão, porque me dá força e me faz acreditar que posso ir mais longe. Representar Sergipe é um sonho que agora é real”, disse a atleta. Outro exemplo inspirador é Fernanda Radmak, de Nossa Senhora de Lourdes. Para ela, participar dos Jogos da Juventude é uma vitória que vai além da competição.

“Muita gente acha que quem mora no interior não tem oportunidades, mas eu sou a prova viva de que isso não é verdade. O esporte abriu portas que eu nem sabia que existiam. Saí do interior de Sergipe e vim competir com os melhores do país. Isso é incrível”, afirmou Radmak.

Wagner Facion, técnico do Time Sergipe no ciclismo, é um dos grandes responsáveis por lapidar talentos como Anna Luiza. Desde 2009, ele leva atletas do projeto escolar de ciclismo para os Jogos da Juventude, tornando seu trabalho uma referência nacional.

“O ciclismo transforma vidas. Nosso projeto começou pequeno, com bicicletas emprestadas, e hoje vemos nossos alunos representando Sergipe em competições nacionais. Esse reconhecimento é a prova de que investir no esporte é investir no futuro”, destacou.

A secretária da Seel, Mariana Dantas, também celebrou o desempenho dos atletas e reafirmou o compromisso do governo com o esporte de base. “Esses jovens são exemplos de como o esporte pode transformar vidas. Investir no talento e na determinação deles é uma prioridade para nós. Queremos garantir que Sergipe continue a ser representado por atletas que são não apenas competidores, mas também embaixadores da força e da diversidade do nosso estado”, disse Mariana.

Foto: Ascom/ Seel