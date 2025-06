Todos os municípios de Sergipe aderem ao segundo ciclo da lei Aldir Blanc

O estado de Sergipe e seus 75 municípios aderiram ao segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (2025-2029). Eles enviaram os Planos de Ação e se somam à maior política pública contínua de fomento cultural já implementada no país.

No primeiro ciclo, entre 2023 e 2024, Sergipe também teve adesão total, e recebeu repasse de R$ 42,1 milhões, sendo R$ 24,55 milhões para o estado e R$ 17,56 milhões para os municípios.

Do total, R$ 8,58 milhões já foram investidos pelo estado e os municípios nas ações previstas, o que corresponde a 20,37% do montante disponível. Os municípios utilizaram R$ 6,26 milhões (35,66%) e o estado, R$ 2,32 milhões (9,43%).

No estado, mais de R$ 12,19 milhões foram destinados a ações de fomento cultural, de acordo com o Plano de Ação apresentado no primeiro ciclo. Outros R$ 2,59 milhões devem ser empregados em Pontos de Cultura; R$ 4,7 milhões em obras, reformas e aquisição de bens culturais, e R$ 459,97 mil em Pontões de Cultura.

A capital, Aracaju, executou 2% do montante recebido por meio da Aldir Blanc. A cidade recebeu R$ 4,52 milhões e usou R$ 92 mil em ações culturais.

Em todo o país, dos R$ 3 bilhões disponíveis para o primeiro ciclo, R$ 1,81 bilhão já foram gastos, ou 60,41% do total. Os municípios já utilizaram R$ 954 milhões dos R$ 1,49 bilhão disponíveis, e os estados empregaram R$ 858,38 milhões, o equivalente a 56,84% dos R$ 1,51 bilhão recebidos.

Secom da Presidência da República