Tomar do Geru realiza  Festa do Carro de Bois no final de setembro

Nos dias 28 e 29 de setembro, o município de Tomar do Geru, no Sul sergipano, realiza a 29ª Festa do Carro de Bois, edição de 2024.

O evento é uma realização da Funcap e do Governo de Sergipe, através do patrocínio de TS Produções, com o objetivo de celebrar a tradição, cultura, arte e música.

A programação conta com shows de artistas regionais e nacionais no dia 28 de setembro, a exemplo de Priscila Sena, Ramon e Randinho, Dorgival Dantas, Pablo 10, Fogo na Saia, Leone O Nobre e DJ Marraia.

Já no dia 29, acontece o grandioso desfile dos Carros de Bois pelas principais ruas Geru, oferecendo um verdadeiro espetáculo de cultura e tradição.

Fonte assessoria