Tomar do Geru recebe a 28ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’

Governo itinerante estará na ‘cidade do Carro de Bois’ nesta quarta-feira

Conhecida como ‘a cidade do Carro de Bois’, Tomar do Geru, localizada na região sul do estado, também será capital de Sergipe por um dia. Nesta quarta-feira, 29, o município recebe a 28ª edição do ‘Sergipe é aqui’, programa do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc). O ‘Sergipe é aqui’ oferecerá aos pouco mais de 13 mil moradores do município sua estrutura itinerante com mais de 160 atendimentos, disponibilizados pelas secretarias, órgãos e autarquias estaduais.

Durante todo o dia, as ações do estarão concentradas no entorno do Mercado Municipal Pedro de Balbino, centro da cidade. Dentre os serviços disponibilizados estão os atendimentos de saúde nas Unidades Móveis do Homem e da Mulher, emissão de documentos, como RG e CPF, atendimentos do Detran-SE, recadastramento da tarifa rural, orientações judiciais, castramóvel, entre outros.

“Será um dia inteiro dedicado à população de Tomar do Geru e toda região. O ‘Sergipe é aqui’ é um programa que tem mostrado impactos positivos nas cidades por onde passa, reforçando sua missão de impulsionador da cidadania. Nossa expectativa é de que a população compareça em grande número e aproveite os mais de 160 serviços que estarão à disposição”, destaca o secretário Executivo da Secc, André Clementino.

Para o prefeito de Tomar de Geru, Pedrinho Balbino, a chegada do programa já é aguardada com bastante ansiedade não apenas pela população, como também pela própria gestão municipal. “Este dia ficará marcado na história do município, pois nos tornaremos a capital do estado. Ou seja, todo o governo estará instalado na nossa cidade. Serão muitos serviços para o povo de Geru. Neste dia teremos o privilégio de receber ações, obras e a inauguração da reconstrução da rodovia 295, por parte do Governo de Sergipe”, destaca o gestor.

O programa ‘Sergipe é aqui’ já passou por 27 municípios de diversas regiões do estado, atendendo mais de 110 mil sergipanos. Por meio dos serviços ofertados em cada edição, o governo itinerante aproxima a estrutura governamental dos moradores de cada cidade-sede por onde passa, com o objetivo também de ouvir as demandas da população e com isso embasar os planos de melhorias para as regiões do estado.

Foto: Secc