Tonel com drogas é encontrado em terreno de São Cristóvão

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha localizaram na tarde desta quinta-feira (29), um tonel com drogas enterrado em um terreno no Loteamento Jardim Universitário, no município de São Cristóvão.

Segundo a Polícia Militar, dois homens perceberam a aproximação de uma equipe e fugiram. No local, os policiais encontraram tabletes de drogas e uma balança de precisão.

Os militares localizaram o tonel enterrado com mais tabletes, totalizando aproximadamente 31,650kg de substância análoga a maconha.

O material foi apreendido e conduzido até a delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Com informações e foto do BPRv