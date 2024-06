Totinha deixa secretaria para disputar Prefeitura de Tomar do Geru

As tratativas eleitorais com vistas a disputa de outubro seguem sendo registradas em todo o Estado e em Tomar do Geru, no Sul sergipano, não seria diferente.

Nesta quarta-feira (5), o secretário de Obras do município, Edvaldo Cardozo Soares, o popular Totinha (PP), deixou o cargo para ficar apto à disputa pela prefeitura gerurense.

Totinha que é vereador do município é o pré-candidato apoiado pelo prefeito Pedrinho de Balbino (PP).

O pré-candidato Totinha tem uma carreira vitoriosa na política de Tomar do Geru, sendo eleito pela primeira vez para à Câmara Municipal, em 1996 pelo antigo PSC (199 votos), reeleito em 2000 (Prona – 311 votos), 2004 (antigo Prona – 427 votos), 2008 (antigo PR – 632 votos) e 2012 (antigo PR – 677 votos) e 2020 (PP- 802 votos).

Em 2016, Totinha foi eleito vice-prefeito do município na chapa de Pedrinho de Balbino com 4.056 votos pelo PR. Já no pleito de 2020, filiado ao PP, ele retornou ao parlamento municipal com 802 votos.

O então secretário de Obras acradeceu ao prefeito Pedrinho de Balbino pela oportunidade de responder pela importante pasta no município. “Quero agradecer a Deus e ao senhor prefeito pela oportunidade para gerir a Secretaria de Obras e me sinto feliz por ter feito um trabalho, trabalho esse em favor do crescimento da atual gestão, sendo um motivo de muita alegria. Só tenho a agradecer a todos”, destacou.

Já o prefeito municipal evidenciou a passagem de Totinha pela secretaria. “Para a gente que faz a gestão em Tomar do Geru é motivo de muito orgulho ter no meio da gestão alguém que se destaca na sociedade para assumir uma função nobre que é pré-candidatura a prefeito e sendo a vontade de Deus e do povo estará nos substituindo a partir de janeiro de 2025. A gestão realizada por Totinha contribuiu em muito para o desenvolvimento do município”, frisou Pedrinho.

ASCOM – Totinha do Geru