Totinha do Geru reúne pré-candidatos e alinha estratégias em reta final da pré-campanha

Nesta semana Totinha do Geru (PP), pré-candidato a prefeito de Tomar do Geru, liderou reuniões com os pré-candidatos a vereadores do Partido Progressista (PP) e União Brasil. Os encontros tiveram como objetivo discutir os rumos da reta final da pré-campanha e as convenções municipais, que ocorrerão nos dias 3 e 4 de agosto.

Durante as reuniões, foram abordados temas cruciais para a estratégia o período eleitoral, incluindo o fortalecimento do diálogo com a comunidade e a definição de ações prioritárias para os próximos dias. Profissionais especializados participaram dos encontros, tirando dúvidas e fornecendo orientações essenciais para a condução das atividades. A presença do atual prefeito, Pedro Balbino, destacou a importância do momento e reforçou o apoio ao pré-candidato Totinha.

“Nesses dois dias, eu reuni o nosso time de pré-candidatos para conversar sobre diversos temas nesta reta final de pré-campanha e preparação para convenções municipais do PP e União Brasil. Agradeço a todos pela presença e confiança no nosso grupo político” afirmou Totinha. As convenções municipais serão uma oportunidade para consolidar as propostas e fortalecer a união entre os candidatos, visando uma campanha direcionada às necessidades da população de Tomar do Geru.

ASCOM – Totinha do Geru (PP)