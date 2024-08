Totinha do Geru tem candidatura oficializada para prefeito de Tomar do Geru

Em convenção realizada no Largo da Santa, na tarde deste sábado, 03, Totinha teve seu nome oficializado para disputar a Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, município do Sul do estado.

A convenção partidária contou com a aliança do Partido Progressistas (PP), que leva o nome de Totinha para candidato a prefeito, e o União Brasil, que tem Farmacinha da Serragem para compor a chapa como candidato a vice-prefeito.

Totinha do Geru carrega consigo 6 mandatos como vereador e 1 de vice-prefeito por Tomar do Geru, tendo ao longo dos anos, um aumento crescente no número de apoiadores e aliados à sua forma digna, humanizada e justa de fazer política por Geru.

Durante a convenção, o presidente do partido União Brasil, André Moura, não pôde estar presente de forma física, mas enviou um vídeo em homenagem a Totinha. “Hoje a convenção oficializa a candidatura de Totinha, esse amigo do povo, grande parceiro, defensor de Tomar do Geru. Tenho certeza que a união de Totinha e Farmacinha só tem a trazer coisas boas para o município”, destacou André Moura, também aliado da chapa majoritária.

O senador Laercio Oliveira (PP) também enviou uma mensagem para todos os presentes na convenção, enfatizando a confiança em Totinha e em Farmacinha para fazer a diferença em Tomar do Geru. “Estou ansioso para começar a visitar a cidade e acompanhar de perto todo o trabalho que sei que farão pelo município, confio e acredito no trabalho dos dois”, disse Laércio em vídeo enviado.

Além de André Moura (União Brasil) e do senador, Laercio Oliveira (PP), a chapa majoritária de Totinha do Geru e Farmacinha da Serragem também conta com o apoio da deputada federal Yandra Moura (União Brasil), o deputado estadual e Secretaria de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo (PSD), os deputados estaduais, Kaká Santos e Pato Maravilha, do deputado federal, Thiago de Joaldo e o atual prefeito de Tomar do Geru, Pedrinho Balbino (PP).

ASCOM – Totinha do Geru (PP)