Totinha intensifica pré-campanha em Tomar do Geru com diálogo e escuta

O pré-candidato a prefeito de Tomar do Geru, Totinha (PP) vem intensificando suas visitas no município, fortalecendo sua presença e construindo diálogos importantes com a comunidade local. Com 7 mandatos no município, Totinha já é conhecido por dedicar seu tempo a entender as demandas e necessidades dos diversos segmentos da população, reforçando seu compromisso em busca de uma gestão participativa e inclusiva.

Nas últimas semanas, ele vem realizando uma série de encontros com pré-candidatos a vereadores, familiares e apoiadores, buscando consolidar alianças e fortalecer sua base de apoio. Esses encontros têm sido pautados pela troca de ideias e pela construção de propostas que atendam aos anseios da população geruense. Totinha tem se mostrado atento às necessidades dos moradores do município.

Com as visitas e o diálogo contínuo com os diversos segmentos e pré-candidatos a vereadores, Totinha tem se consolidado como a maior força eleitoral de Tomar do Geru. Seu compromisso com a comunidade e a construção de uma administração participativa são os pilares que sustentam sua pré-candidatura, prometendo trazer mudanças significativas e melhorias para a cidade.

Ascom – Totinha do Geru (PP)