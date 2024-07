Totinha realizará atos políticos sem o uso de fogos em Tomar do Geru

Com uma caminhada pautada no respeito e olhar humanizado, o pré-candidato a prefeito de Tomar do Geru pelo PP, Totinha, anunciou em suas redes sociais nesta terça-feira, 23, que durante os atos políticos, não utilizará fogos de artifícios, já que o barulho causado por eles prejudica a saúde auditiva dos animais, e podem causar riscos para idosos, pessoas com algum grau de sensibilidade auditiva e portadoras de Transtorno de Espectro Autista (TEA).

“Meu querido povo geruense, não utilizaremos fogos que possam prejudicar vocês de alguma forma. Queremos caminhar de maneira digna e respeitosa, por isso, e também a pedido da superintendente Especial da Causa Animal, Kitty Lima, nossos fogos estarão presentes, mas com os devidos cuidados”, destacou Totinha em vídeo divulgado nas redes sociais em colaboração com a ex-deputada, Kitty Lima.

É hora de fazer diferença e trabalhar de uma maneira que proteja a todos, e essa é uma das principais vertentes da pré-candidatura de Totinha, zelando pelo bem estar de toda a população de Tomar do Geru, com o comprometimento de passar o mesmo aos pré-candidatos a vereadores do seu partido.

ASCOM – Totinha do Geru (PP)