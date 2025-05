Trabalhador morre após sofrer um acidente com trator em Frei Paulo

Um homem morreu nesta quinta-feira (22), enquanto trabalhava com um trator em uma propriedade rural no município de Frei Paulo.

As informações passadas pela Polícia Militar são de o trator tombou e ele ficou preso nas ferragens do veículo.

Os policiais e o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) foram acionados pelo neto do proprietário do imóvel e no local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

O Instituto Médico Legal recolheu o corpo da vitima.

Foto redes sociais