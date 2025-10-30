E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 30 de outubro de 2025

TRABALHADOR RURAL DE 46 ANOS MORRE APÓS CAIR DENTRO DE COLHEITADEIRA DE MILHO NO MUNICÍPIO DE  ITABAIANINHA

Um trabalhador rural de 46 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (29) após um acidente com uma colheitadeira de milho, no município de Itabaianinha.

Durante a operação de resgate, os bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), realizaram os primeiros atendimentos à vitima que ficou presa após cair da dentro da máquina.

A operação contou com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA), que realizou o transporte aeromédico até o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), em Aracaju, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, teve uma parada cardíaca e morreu.

O corpo do trabalhador ainda se encontra no Instituto Médico legal (IML).

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Foto: CBM/SE

