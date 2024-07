TRABALHADORAS DOMÉSTICAS TEM REUNIÃO NESTE SÁBADO NO SINDOMÉSTICO/SE PARA MAPEAR A REALIDADE

A reunião será realizada a partir das 14h e busca mapear a realidade das trabalhadoras domésticas de Sergipe

Em defesa do trabalho doméstico com direitos, dignidade e sem exploração, o SINDOMÉSTICO/SE convida todas as diaristas e trabalhadoras domésticas do estado de Sergipe a participarem da reunião que acontece em Aracaju neste sábado, dia 27 de julho, a partir das 14h, na sede do sindicato, localizado na Rua Propriá, Nº 386 (esquina com a Rua Siriri), Bairro Centro.

Chegando lá, as trabalhadoras serão recebidas pela diretoria do SINDOMÉSTICO/SE e vão preencher um formulário. O objetivo do sindicato é fazer o mapeamento das diaristas e trabalhadoras domésticas formalizadas com informações sobre suas jornadas de trabalho, remuneração e condições de trabalho.

Diretora da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), do SINDOMÉSTICO/SE, Quitéria Santos explicou que para conhecer a realidade da trabalhadora doméstica no estado de Sergipe o sindicato precisa dessas informações.

“Muitas diaristas no estado de Sergipe estão sendo exploradas, estão trabalhando quase sem remuneração nenhuma. Precisamos lutar em defesa do trabalho formal da trabalhadora doméstica com carteira e com direitos. Não é aceitável que exista trabalho doméstico não remunerado e em condições análogas ao trabalho escravo”, declarou Quitéria Santos.

A atividade é organizada pelo SINDOMÉSTICO/SE, com apoio da CUT/SE, Elas +, Fenatrad, Labora Fundo Brasil e Casa das Domésticas.

Por: Iracema Corso