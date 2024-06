TRABALHADORES DO TRANSPORTE PÚBLICO DE ARACAJU SÃO BENEFICIADOS COM ÁREA DE VIVÊNCIA NO TERMINAL D.I.A.

As instalações da área de vivência do Terminal de Integração do Distrito Industrial de Aracaju (D.I.A) estão em fase final. O local que garante condições sanitárias e bem-estar é mais uma conquista do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Aracaju (Sinttra), que tem reivindicado por mais espaços como esses nos Terminais de Aracaju.

De acordo com Miguel Belarmino, presidente do Sinttra, o local vai proporcionar maior comodidade e conforto para os trabalhadores rodoviários que tem como ponto de descanso, o Terminal D.I.A. “Essa Área de Vivência surgiu de uma reunião entre o Sinttra, as empresas de transporte e órgãos públicos, como Smtt e Prefeitura de Aracaju. A gente já tinha reivindicado uma Área de Vivência no Terminal da Visconde de Maracaju, no Terminal do Santos Dumont e, agora, conseguimos com êxito no Terminal D.I.A. Esta é mais uma conquista pra categoria rodoviária com a liberação do espaço pela Prefeitura. A área vai proporcionar mais conforto na hora das refeições, de tomar a água, ir ao banheiro. A gente só tem a agradecer a empresa Atalaia, que é gerenciadora do Terminal da Atalaia e a SMTT, através da Prefeitura que disponibilizou o espaço”, agradece o presidente.

A entrega do espaço anima os trabalhadores do transporte público. ” A notícia desse espaço é muito boa, pois estava precisando muito no Terminal D.I.A, porque já possui em alguns Terminais, e aqui é centralizado, um ponto estratégico. Muitos ônibus das linhas que passam por esse Terminal, tem o repouso aqui, também. Então, agora vamos ter um local onde ficar, pois a gente costuma descansar na calçada do teatro que fica em frente. Nada melhor do que uma área de vivência, que será nossa”, afirma o motorista Gerson Oliveira, que trabalha há 34 anos como motorista de transporte público.

O novo espaço também agradou o motorista Welington Pierre. Segundo Pierre, durante o descanso ele costuma ficar dentro do ônibus, mas o calor incomoda. “Essa área de vivência vai ser ótima pra gente e poderia ter em todos os terminais, porque com certeza será bastante utilizada pelos trabalhadores do transporte público, onde teremos mais conforto no horário de descanso, podemos tomar nossa água, usar o nosso banheiro, já que os outros muitas vezes estão ocupados. Vai ser muito útil”, afirma o motorista.

Ascom/Sinttra