Trabalho preventivo garante escoamento rápido da água após chuvas em Lagarto

Após 80 mm de chuva, localidades de Lagarto registram rápida drenagem, evitando transtornos e alagamentos prolongados

Desde as primeiras horas da manhã da última quinta-feira, 20, fortes chuvas atingiram algumas áreas de Sergipe. Em Lagarto, apesar do excesso de chuva — cerca de 80 milímetros nas últimas 24 horas — a água escoou com facilidade em diversas localidades do município. Isso se deve à intensificação do trabalho preventivo diário, como a limpeza urbana, manutenção da drenagem, desobstrução de bueiros e a coleta periódica do lixo, realizados pela Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob).

No início do ano, com esse mesmo volume de chuvas, a cidade enfrentava uma série de transtornos: fechamento total da Avenida da Bica, alagamentos persistentes e várias residências atingidas pela água. Hoje, o cenário é diferente. O efeito do trabalho preventivo é perceptível, especialmente em áreas como Jardim Campo Novo, Loiola II e a própria Avenida Sindicalista Antônio Francisco da Rocha, mais conhecida como Avenida da Bica, que costumavam permanecer alagadas por longos períodos. Com as intervenções, o escoamento foi mais rápido e os transtornos significativamente reduzidos.

O secretário municipal de Obras, Camilo Roriz, destaca os resultados do trabalho contínuo realizado ao longo do ano. “Em janeiro instituímos um cronograma de limpeza de canais e bueiros para garantir que a água tenha melhor escoamento em dias de chuva forte. Agora, 11 meses depois, percebemos a diferença. Mesmo com a grande quantidade de chuva que caiu e com algumas ruas alagadas, a água escoou rápido por causa do serviço de drenagem e desobstrução que a Secretaria vem realizando regularmente.”

Entre as ações estruturantes, destaca-se a melhoria da drenagem urbana no riacho Angola Cachorro, especialmente na travessia da estrada da Barragem. No local, foram instaladas três galerias de 1,5 metro, que vêm contribuindo diretamente para o escoamento da água de praticamente todo o sistema de drenagem de Lagarto. Com essa nova estrutura, não há mais represamento ou afundilamento naquela região, garantindo maior eficiência e segurança durante os períodos de chuva intensa.

“Estive hoje à noite visitando algumas localidades do nosso município e pude ver de perto a diferença. Mesmo com o acúmulo de água em alguns pontos, o escoamento foi rápido, algo que antes não acontecia. Isso mostra que o trabalho preventivo realizado pela Secretaria de Obras está dando resultado. Parabenizo toda a equipe pelo compromisso e pelo cuidado com a nossa cidade”, disse o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis.

A vice-prefeita Suely Menezes também acompanhou de perto a situação, visitando, ao lado do secretário de Obras, áreas consideradas de risco. Para ela, o resultado é fruto de planejamento, presença e cuidado com as pessoas:

“Estar nos locais, olhar de perto e ouvir as pessoas faz toda a diferença. Hoje vimos que esse planejamento antecipado e as ações de drenagem e limpeza estão funcionando. Mesmo com a quantidade expressiva de chuva, não tivemos famílias desabrigadas, e a água escoou com rapidez. Isso mostra responsabilidade com quem mais precisa, respeito às pessoas e compromisso com o cuidado com a nossa cidade.”

Atuação da Defesa Civil

O trabalho da Defesa Civil Municipal também tem sido essencial para que medidas resolutivas sejam tomadas com agilidade. “Tínhamos previsão da chegada das chuvas e disparamos mensagens de alerta para informar a população lagartense. Apesar do escoamento rápido da água da chuva, para garantir a segurança da população, a Avenida da Bica e a passagem molhada do povoado Crioulo foram interditadas pelos agentes de trânsito. Após o escoamento da água, a Avenida da Bica foi devidamente liberada, e a passagem molhada permanece interditada nos trechos de acesso, tendo como rota alternativa o povoado Tanque”, explica o diretor da Defesa Civil, tenente-coronel Silvio Prado.

Em casos de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo número (79) 99626-3589.

Plano Municipal de Redução de Riscos de Desastres

As ações executadas pela Prefeitura têm como base de trabalho o Plano Municipal de Redução de Riscos de Desastres, apresentado à população no final de abril deste ano, e que tem como objetivo alinhar e desenvolver políticas públicas que tornem a cidade mais preparada para enfrentar e superar eventuais adversidades.

Os trabalhos realizados seguem protocolos de prevenção adotados pelo Plano para períodos de instabilidade climática, visando preservar a segurança da população e evitar alagamentos e acidentes em áreas de risco no município.

Cadastre-se na ferramenta de alertas

Além da capital Aracaju, o município de Lagarto é o único do estado a enviar os próprios alertas de acordo com previsões e situações específicas. Com essa autonomia, é possível enviar alertas com mais agilidade e ter um menor tempo de resposta em relação à recepção das mensagens por parte da população.

Para realizar o cadastro na ferramenta e receber todos os alertas locais, basta enviar um SMS com o CEP da residência para o número 40199 ou enviar qualquer mensagem de interação para o WhatsApp: +55 61 2034-4611. A partir disso, os moradores estarão cadastrados e passarão a receber alertas em caso de chuvas intensas, ventos fortes, raios, relâmpagos, maré alta, alagamentos, inundações, enxurradas, tempestades, desabamentos, entre outros.

