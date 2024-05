Tradicional Festa do Catete acontece de 14 a 16 de junho

A Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, divulgou nesta quarta-feira (29), a programação oficial da tradicional Festa do Catete, a maior prévia dos festejos juninos de Sergipe. O evento tem como objetivo promover o fortalecimento da tradição junina, por meio da criação de oportunidades para artistas locais, regionais e nacionais.

De acordo com o prefeito César Resende, a prévia junina é importante para a cultura, para o turismo e para a economia. “A Festa do Catete tornou-se a maior prévia junina de Sergipe. Além do entretenimento, a festa contribui para a valorização das tradições juninas e culturais do nosso Município. O evento também ajuda a impulsionar a nossa economia com a geração de empregos diretos e indiretos e o fortalecimento do nosso turismo. A Festa do Catete é a festa de todos! É importante destacar, que a programação da Festa do Catete não para por aqui, pois nos próximos dias, anunciaremos mais atrações, que prometem animar o público junino. Aguardem!”, avisou o gestor.

Na sexta-feira (14), já estão confirmadas as seguintes atrações: França (Ex-Mastruz com Leite), Batista Lima (Ex-Limão com Mel), Zé Felipe, Cavalo de Pau e Lambasaia. No sábado (15), estão confirmados Ramon e Randinho, Israel & Rodolffo e Unha Pintada. No domingo (16), Arthur e Allancid e Felipe Alcântara.

Durante o lançamento, também foi divulgado que de 7 de junho a 7 de julho acontece o São João de Ruas, que conta com o apoio da Prefeitura de Rosário do Catete.

Por Keizer Santos