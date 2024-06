Tradicional Festa do Catete começa nesta sexta-feira em Rosário

A Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, inicia nesta sexta-feira (14), a programação oficial da tradicional Festa do Catete, a maior prévia dos festejos juninos de Sergipe. O evento tem como objetivo promover o fortalecimento da tradição junina, por meio da criação de oportunidades para artistas locais, regionais e nacionais.

De acordo com o prefeito César Resende, a prévia junina é importante para a cultura, para o turismo e para a economia. “A Festa do Catete tornou-se a maior prévia junina de Sergipe. Além do entretenimento, a festa contribui para a valorização das tradições juninas e culturais do nosso Município. O evento também ajuda a impulsionar a nossa economia com a geração de empregos diretos e indiretos e o fortalecimento do nosso turismo. A Festa do Catete é a festa de todos!”, destacou o gestor.

Na sexta-feira (14), a festa começa às 20h, com as seguintes atrações: Trio Derramando Gás; Cavalo de Pau (21h); Batista Lima, ex-Limão com Mel (22h30); Zé Felipe (00h); França, ex-Mastruz com Leite (01h30) e Lambasaia (03h). No sábado (15), a partir das 20h, tem Trio Tempero Caseiro; Capim Canela (21h); Ramon e Randinho (22h30); Israel & Rodolffo (00h); Nineia Oliveira (01h30) e Unha Pintada (03h). No domingo (16), às 14h, tem Berg Alcântara, na concentração da Cavalgada do Catete, em General Maynard. A dupla, Arthur e Allancid, vai animar a cavalgada, a partir das 15h. Em seguida, no palco principal, Raio da Silibrina (18h30), Rafinha Big Love (20h); Matheus & Kauan (21h30) e Felipe Alcântara (23h).

Além da Festa do Catete, de 7 de junho a 7 de julho acontece o São João de Ruas, que conta com diversos shows e brincadeiras juninas promovidas pelos moradores com apoio da Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal da Cultura.

Por Keizer Santos