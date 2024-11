Trânsito na Avenida Beira Mar será alterado no próximo domingo, em Aracaju

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, neste domingo, dia 17, a avenida Beira Mar, no sentido praias/Centro, será parcialmente interditada para a realização de uma corrida de rua. A interrupção do tráfego ocorrerá entre 4h e 9h, no trecho entre o cruzamento das avenidas Jornalista Santos Santana e José Carlos Silva, próximo ao restaurante o Miguel.

Os bloqueios no trânsito afetarão os cruzamentos das avenidas Beira Mar com Jornalista Santos Santana, Murillo Dantas, o retorno do Parque dos Cajueiros e o cruzamento da José Carlos Silva. Os participantes da corrida partirão da saída do estacionamento do Shopping Jardins, pela rua Lucilo Santos Santana, seguindo pela avenida Jornalista Santos Santana, avenida Beira Mar (no sentido Sul), utilizando a contramão em direção ao restaurante o Miguel.

Na volta, os atletas retornarão ainda no sentido praias/Centro da Beira Mar, passando pelos cruzamentos das avenidas Murilo Dantas e Tancredo Neves, até o cruzamento com a Jornalista Santos Santana, onde o percurso será finalizado no estacionamento do Shopping Jardins.

Para minimizar os impactos no trânsito, veículos que transitam pelo bairro Atalaia em direção ao Centro, serão desviados para a avenida José Carlos Silva. Aqueles que trafegam pela avenida Murilo Dantas, terão de retornar na rotatória do Farol, acessando a avenida José Thomas Dávila Nabuco (canal 5 – conjunto Augusto Franco).

O tráfego no sentido Sul da avenida Beira Mar, também será desviado pela avenida Murilo Dantas, com a liberação apenas no sistema de “pare e siga”. A SMTT recomenda que motoristas utilizem rotas alternativas, como as avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco, José Carlos Silva, Doutor Adel Nunes (Canal 4 – conjunto Augusto Franco) e Paulo VI. Agentes da SMTT estarão presentes nos pontos de bloqueio para orientar a população e organizar o fluxo de veículos.

Transporte público

Devido à interdição na avenida Beira Mar, algumas linhas de ônibus terão seus itinerários alterados. São elas:

Linha 007 – Fernando Collor / Atalaia

Trecho: Terminal Zona Sul (Atalaia) – avenida Murilo Dantas

Itinerário: Terminal Zona Sul, avenida Antônio Alves, avenida Emp. José Carlos Silva, avenida Dr. José Tomaz D’Ávila Nabuco (Canal 5), avenida Murilo Dantas, retorno na rótula do antigo Farol, avenida Murilo Dantas (Unit).

Linha 100 CS1 – Circular Shoppings 01

Trecho: Terminal Zona Sul – Avenida Beira Mar – Avenida Rio Branco

Itinerário: avenida Antônio Alves, avenida Emp. José Carlos Silva, avenida Josino José de Almeida (Canal 4), avenida Paulo VI, avenida Iolanda Pinto de Jesus, avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins), avenida Jornalista Santos Santana, avenida Beira Mar, avenida Ivo do Prado, avenida Rio Branco.

Linha 411B – Inácio Barbosa / D.I.A.

Trecho: Terminal DIA – avenida Beira Mar – Terminal D.I.A.

Itinerário: avenida Tancredo Neves, retorno após o Posto Petrox, avenida Tancredo Neves.

Linha 702 – Augusto Franco / Mercado via Beira Mar

Trecho: Conjunto Augusto Franco – avenida Beira Mar – avenida Rio Branco

Itinerário: avenida Dr. José Tomaz D’Ávila Nabuco (Canal 5), avenida Murilo Dantas, retorno na rótula do antigo Farol, avenida Murilo Dantas (Unit), rua H-4, avenida Josino José de Almeida (canal 4), avenida Paulo VI, avenida Iolanda Pinto de Jesus, avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins), avenida Jornalista Santos Santana, avenida Beira Mar, avenida Ivo do Prado, avenida Rio Branco.

Fonte e foto SMTT