Trânsito na Santos Dumont será alterado para corrida de rua no domingo

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju bloqueará parcialmente o trânsito na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, no domingo, dia 8, para realização de uma corrida de rua.

O bloqueio ocorrerá das 5h às 10h, no trecho entre o Farol da Coroa do Meio e a Praia da Cinelândia, próximo ao antigo Hotel Parque dos Coqueiros, no sentido Sul (Centro/Praias). Durante esse período, o trânsito será desviado para garantir a segurança dos atletas.

Os veículos que estiverem na rua Urbano Neto seguirão pela rua Vereador Joaquim Maurício Cardoso Filho, de onde poderão acessar a avenida Santos Dumont, que estará com a via em meia pista, no sentido praias. Já no sentido oposto, ou seja, praias/Centro, a via ficará totalmente bloqueada para a prova.

Conforme os atletas forem avançando no percurso, os agentes da SMTT farão, gradativamente, a liberação do trânsito.

Transporte público

Por conta da interdição parcial da Santos Dumont, algumas linhas de ônibus do transporte público que trafegam pela via terão seus itinerários alterados. São elas:

Linhas

008 – Porto Sul / Bairro Industrial

051 – Atalaia / Centro

100 CS2 – Circular Shoppings 02

600 CP1 – Circular Praias 01

600 CP2 – Circular Praias 02

Itinerários

Os ônibus das linhas 008, 051 e 100 CS2, após saírem do Terminal Zona Sul, percorrerão pela avenida Rotary e entrarão na rua Cel. José Figueiredo de Albuquerque, seguindo pelas ruas Dr. Fernando Sampaio e Aloísio Campos.

Quanto aos ônibus da linha 600 CP1, após saírem do Terminal Zona Sul, seguirão pela avenida Rotary, avenida Santos Dumont, rua Dep. Clóvis Rollemberg, avenida Melício Machado, retorno, avenida Melício Machado, avenida Dr. Sílvio Cabral de Santana, avenida Inácio Barbosa.

Já os ônibus da linha 600 CP2, após seguirem pela avenida Inácio Barbosa, deverão entrar na avenida Dr. Sílvio Cabral de Santana, avenida Melício Machado, rua Dep. Clóvis Rollemberg, rua Niceu Dantas, rua Juiz Moacir Sobral, Terminal Zona Sul.

Texto e Foto: Ascom/SMTT