Transparência: prefeito de Socorro apresenta ações e projetos na Câmara

Gestão reforça compromisso com diálogo entre Executivo e Legislativo

Na retomada dos trabalhos legislativos do segundo semestre, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, esteve presente na Câmara de Vereadores para apresentar um balanço das principais ações desenvolvidas pela gestão municipal nos primeiros seis meses de 2025, além de compartilhar os projetos que estão previstos para os próximos meses. Em uma iniciativa marcada pelo diálogo institucional e pela transparência, o gestor destacou avanços em áreas essenciais, ressaltando também o compromisso da administração com o planejamento estratégico e com a escuta do Legislativo.

“Quero agradecer à Câmara de Vereadores por estar aqui no retorno das atividades do segundo semestre, como forma de prestação de contas de tudo aquilo que foi feito pela gestão durante o primeiro semestre de 2025. É o momento de mostrar o que as nossas secretarias produziram durante esses seis meses e também falar um pouco do planejamento estratégico para esse próximo semestre. Quem ganha com isso é a população, a gente tem uma gestão marcada pela transparência, com diálogo e respeito, principalmente à Câmara de Vereadores, que é a casa do povo Socorrense”, disse o gestor.

Ao fazer o balanço das ações, o gestor destacou, inicialmente, os avanços na Educação, Saúde e Infraestrutura, com a retomada e início de diversas obras, ampliação de serviços essenciais, entrega de revitalizações de unidades escolares, além de investimentos em iluminação pública e pavimentação de ruas em diversas comunidades.

A apresentação foi iniciada com os principais feitos da Educação, com destaque para a ampliação no número de vagas da rede municipal e a entrega de fardamento escolar para todas as crianças da rede. “Pegamos o município com mais de 2.500 crianças em cadastro reserva, fizemos um esforço, logo nos primeiros 90 dias, e entregamos cinco revitalizações, abrindo cerca de 1.800 novas vagas para alunos acima de 4 anos de idade”, explicou aos vereadores presentes.

O prefeito também destacou a retomada e o início de importantes obras na área da Educação, a exemplo da construção do novo prédio da Escola Municipal João Vasconcelos Prado, no Parque dos Faróis, da ampliação de sete creches e da entrega da revitalização de três unidades escolares.

Na área da Infraestrutura, o gestor ressaltou o início de obras significativas, como as intervenções nas Avenidas Vanda Carmem e Contorno 4, a retomada da pavimentação e do esgotamento sanitário no bairro Novo Horizonte, além de todo o trâmite realizado junto ao Governo do Estado para viabilizar a reestruturação do complexo Guajará. Ele também mencionou as pavimentações já concluídas e os serviços paliativos executados em diversas vias do município.

A Saúde também foi destaque, com a ampliação da oferta de exames e consultas. Somente na atenção básica, foram realizados mais de 87 mil atendimentos nos primeiros meses do ano, superando o mesmo período do ano anterior. Já os exames ultrapassaram a marca de quatro milhões. Além disso, foram assinadas ordens de serviço para a construção de cinco novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de um Centro de Atenção Psicossocial (Caps). “Uma problemática que a gente percebia na prática era o estoque de medicamentos, ao ponto de que algumas Unidades Básicas não tinham nem Dipirona e AAS, mas hoje, 95% da nossa farmácia está devidamente abastecida”, afirmou o prefeito.

A segunda parte da apresentação foi dedicada aos projetos futuros para o município, alguns com previsão de execução ainda este ano e outros planejados para o médio e longo prazo. Entre as iniciativas, estão as obras de fechamento dos canais nos conjuntos Marcos Freire I, Marcos Freire II e Albano Franco, a construção de 14 novos campos de futebol Society, a implantação de uma policlínica, a inauguração do Centro de Referência da Mulher, entre outras ações previstas.

Presença positiva

Entre os vereadores e os que acompanharam a sessão, a iniciativa do Poder Executivo foi vista como positiva, e sinalizou um novo momento de diálogo e transparência entre os poderes.

O vice-prefeito Elmo Paixão, que já ocupou uma cadeira na Câmara Municipal, reforçou a importância do momento, demonstrando respeito pelo legislativo. “Eu fui vereador durante 10 anos e nunca tivemos aqui um prefeito que, voluntariamente, viesse aqui prestar contas do seu mandato, do que vem sendo feito. Samuel vem agora no retorno dos trabalhos no segundo semestre para mostrar tudo o que fez durante os primeiros meses de mandato. Isso mostra um respeito à Câmara, mostra que, realmente, tem uma gestão eficiente e que trabalha”, avaliou.

Já o presidente da Câmara, o vereador Betinho, relatou felicidade com o retorno dos trabalhos legislativos e com a presença do prefeito. “É muito bom essa parceria, muito bom a gente ter essa aproximação, porque nós, vereadores, estamos aqui para ajudar, e com esse momento, a gente vai saber como está a situação da Prefeitura, das finanças, dos planos de planejamento. A expectativa é essa, de parceria, de união entre os vereadores, para que possamos fazer o melhor pelo povo de Socorro”, pontuou.

Foto: Juracy Feitosa

Fonte: Assessoria de Comunicação