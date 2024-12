Transporte intermunicipal terá frota reserva no feriadão de Ano Novo

Com o objetivo de proporcionar comodidade e garantir a segurança no direito de ir e vir dos cidadãos, além de atender à demanda por ocasião da véspera e do feriado do Ano Novo, o Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), disponibilizará toda a frota reserva do transporte público intermunicipal de passageiros a partir das 14h da segunda-feira, 30, até a quinta-feira, 2 de janeiro. A iniciativa visa suprir a demanda de passageiros, que, durante feriados prolongados, deslocam-se em maior número para as cidades do interior.

Ao longo dos próximos quatro dias, a frota, composta atualmente por 603 veículos, terá 628 à disposição dos usuários do transporte, proporcionando atendimento eficiente à demanda e permitindo que a população usufrua dos serviços com tranquilidade.

O diretor de Transportes e Trânsito (Ditrans) do DER/SE, Everton Menezes, destaca que a ação visa atender a demanda gerada pelo feriado de fim de ano. “É comum adotarmos essa prática nesse período, uma vez que o deslocamento de passageiros com destino às cidades do interior aumenta entre 50% e 75%. Por isso, orientamos antecipadamente às empresas que viabilizassem esse suporte. Elas disponibilizarão veículos extras a partir das 14h de segunda-feira até a manhã de quinta”, informa.

O diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, ressalta que, apesar da necessidade de aumentar a frota neste período do ano, a fiscalização dos veículos manterá o rigor habitual. “É parte da política do Governo do Estado garantir comodidade e segurança aos usuários do transporte, oferecendo serviços de qualidade à população sergipana. Nesse período das festas de fim de ano, a fiscalização será intensificada, e não será permitida a contratação de veículos de terceiros não cadastrados e vistoriados pelo DER/SE, através da Ditrans”, enfatiza.

Passagens Antecipadas

Para evitar longas filas nos terminais nos dias de viagem, a Ditrans recomenda novamente às empresas a venda de passagens de forma antecipada. Os bilhetes já estão disponíveis nos guichês dos terminais rodoviários Luiz Garcia (Rodoviária Velha), localizado no Centro de Aracaju, e José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), na avenida Tancredo Neves, principais pontos de partida dos veículos com destino ao interior sergipano.

A iniciativa do departamento é fundamental para garantir a mobilidade e o bem-estar dos sergipanos que precisam viajar durante o Ano Novo.

Fonte: Governo de Sergipe – Foto: DER