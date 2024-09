TRE mantém impugnação da candidatura de Léo Rocha em Campo do Brito

Nesta sexta-feira (20), o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) decidiu, por unanimidade, manter a impugnação da candidatura de Léo Rocha, candidato a prefeito de Campo do Brito pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Com um placar de 7 a 0, os desembargadores rejeitaram o recurso da defesa e confirmaram a sentença que indeferiu seu registro de candidatura.

A causa da inelegibilidade está ligada ao fato de que Léo Rocha se filiou ao PT enquanto ainda cumpria uma pena que o mantinha com os direitos políticos cassados. A legislação eleitoral determina que candidatos não podem estar com os direitos políticos suspensos no momento da filiação partidária, o que inviabilizou sua candidatura.

A defesa do candidato recorreu à instância superior após a decisão desfavorável da 24ª Zona Eleitoral, mas o pleno do TRE-SE manteve o entendimento de que o vínculo partidário de Rocha não é válido, reforçando sua inelegibilidade.

Por Panorama Sergipe