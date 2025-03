TRECHO DA RODOVIA JOÃO BEBE-ÁGUA IRÁ FUNCIONAR EM MEIA PISTA NOS PRÓXIMOS 15 DIAS EM SÃO CRISTÓVÃO

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), informa que, a partir desta terça-feira (25), serão iniciados os serviços relacionados à execução da interseção da Rodovia Carlos Pinna de Assis. Como consequência das obras, haverá intervenção na Rodovia João Bebe-Água por um período de 15 dias.

Durante esse tempo, o tráfego na região será realizado em meia pista, das 7h às 17h, com o sistema de pare e siga nas proximidades do Assentamento Emília Maria.

A interseção entre as rodovias faz parte das etapas finais da obra da Rodovia Carlos Pinna, que visa promover o desenvolvimento econômico do município. Com aproximadamente 5 km de extensão, a rodovia conectará a Rodovia João Bebe-Água à BR-101, facilitando o acesso ao Distrito Industrial de São Cristóvão.

Esta nova infraestrutura visa reduzir a distância entre a região do Grande Rosa Elze e o Distrito Industrial, um importante corredor viário que contribuirá para o aumento da atividade econômica local. O corredor facilitará o acesso à área onde já está em operação o moinho de trigo da Maratá e, futuramente, abrigará novos empreendimentos industriais.

Com um investimento de cerca de R$ 13 milhões, a obra tem como objetivo impulsionar a geração de empregos para os moradores de São Cristóvão, promovendo o crescimento e a prosperidade da cidade.

Por Yago de Andrade Santos – Foto Heitor Xavier