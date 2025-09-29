TRECHO DA RODOVIA JOÃO BEBE ÁGUA IRÁ PASSAR POR UMA INTERVENÇÃO A PARTIR DESTA SEGUNDA, EM SÃO CRISTÓVÃO

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), informa que, a partir desta segunda-feira (29), serão iniciados os serviços relacionados à execução da interseção da Rodovia Carlos Pinna de Assis.

Haverá intervenção na Rodovia João Bebe Água, com o sistema “Pare e Siga”, próximo ao Assentamento Emília Maria, das 9h às 17h.

A extensão de toda a obra chega a aproximadamente 5km de asfalto, e a nova rodovia conectará a Rodovia João Bebe Água à BR-101, facilitando o acesso ao Distrito Industrial de São Cristóvão e reduzindo a distância entre a região do Rosa Elze e o Distrito Industrial.

Foto: Heitor Xavier