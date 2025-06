Trecho é interditado após erosão de ponte entre Divina Pastora e Siriri

O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) informou neste domingo (15), que a ponte que liga os municípios de Siriri e Divina Pastora, na Rodovia SE-160, foi interditada devido a danos causados pelas fortes chuvas que atingem o estado.

O DER/SE informou ainda que a ponte está interditada para o reparo de uma erosão na cabeceira, ocasionada pelas fortes chuvas que atingem o estado. Ainda segundo o DER, o local já recebeu uma sinalização provisória e, neste momento, equipes do DER/SE, Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e Defesa Civil municipal de Siriri estão atuando conjuntamente para viabilizar rotas alternativas.

Já o governo do estado diz que desde a última sexta-feira (13), que Sergipe está em alerta para a probabilidade de chuvas moderadas a intensas, com possibilidade de trovoadas e descargas elétricas. Segundo boletim emitido pela Gerência de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), o acumulado de chuvas pode ultrapassar 50 mm/dia e os ventos intensos podem variar de 40 a 70 km/h. A previsão é de que o litoral e o agreste do estado sejam as regiões mais afetadas.

Com informações da ASN – Foto: reprodução/redes sociais