Treinão “O Pai tá On” celebra o Dia dos Pais com esporte e solidariedade

O evento faz parte o Circuito Pais&Filhos e visa conectar gerações em atividades cheias de energia e diversão

Na véspera do Dia dos Pais, o RioMar Aracaju recebe mais uma edição do Circuito Pais & Filhos com uma programação especial para quem quer começar o sábado com disposição e boas vibrações. No dia 9 de agosto, às 6h, acontece o Treinão “O Pai tá On”, promovido pela Casa Esportiva, com o objetivo de reunir pais, filhos e apaixonados por bem-estar em uma manhã de saúde, conexão e solidariedade.

Com estimativa de público em torno de 300 participantes, o evento será realizado no estacionamento do Hiper GBarbosa e contará com aquecimento guiado, percurso especial, café da manhã coletivo e diversas atividades interativas promovidas por marcas parceiras. Uma excelente oportunidade para celebrar o Dia dos Pais de forma ativa e em família.

O acesso é gratuito, mediante inscrição no App RioMar Aracaju – clique aqui – e doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições assistidas por projetos sociais locais.

A classificação etária é para maiores de 18 anos. Prepare o tênis, convide o paizão e venha viver esse momento inesquecível!

Serviço

O quê? A Casa Esportiva promove o Treinão O Pai tá On, em celebração ao Dia dos Pais.

Quando? Sábado, dia 9 de agosto, às 6h

Onde? No estacionamento do Hiper GBarbosa RioMar – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito, mediante inscrição no app RioMar Aracaju mais a doação de 1kg de alimento não perecível. Clique aqui e se inscreva.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto.GettyImages_Viacheslav Peretiatko