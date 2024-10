Um tremor de terra foi registrado pelo Laboratório Sismológico da UFRN no município de Canhoba na última terça-feira (01) e e teve magnitude preliminar calculada em 1.7 mR.

As informações são de que o abalo sísmico chegou a ser sentido por moradores do município de Gararu e teve magnitude preliminar calculada em 1.7 mR.

A última atividade sísmica divulgada pelo LabSis/UFRN no estado de Sergipe ocorreu no dia 22 de abril, no município de Gararu.

Foto: Labsis UFRN