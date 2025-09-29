Tremor de terra é registrado no município de Graccho Cardoso

O Laboratório Sismológico, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte registrou no inicio da manhã desta segunda-feira (29), um tremor de terra na cidade de Graccho Cardoso.

As informações passadas pelo laboratório são de que a atividade sísmica aconteceu às 06h31 (pelo horário de Brasília) e teve magnitude preliminar de 2.5 mR. De acordo com relatos de moradores da região, a população local sentiu o tremor, que foi precedido por um forte estrondo.

O LabSis/UFRN informou ainda que o último evento sísmico no estado de Sergipe foi em 7 de setembro, quando um sismo natural, com magnitude estimada em 1.7 mR, atingiu o município de Neópolis, às 15h11.

Foto: UFRN