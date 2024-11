Tremor de terra em Alagoas é sentido no município  de Canhoba

O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), informou que na manhã da última terça-feira (19) um tremor de terra registrado no município de Traipu, no estado de Alagoas, foi sentido na cidade de Canhoba, em Sergipe.

De acordo com o LabSis/UFRN, o tremor foi registrado às 7h45 e teve magnitude preliminar de 1.7 mR, um tremor baixo conforme a Escala Richter.

As informações são de que os moradores de Canhoba relataram o sismo como um forte tremor na região.

Com informações e foto da LabSis/UFRN