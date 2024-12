3 grupos chegam ao mercado sergipano e consolidam estado como atrativo para negócios e emprego

O Governo de Sergipe tem se destacado na criação de um ambiente fiscal favorável e na atração de novos investimentos, consolidando o estado como um polo de oportunidades de negócios e geração de empregos.

Prova disso é o crescente número de empresas que escolhem o estado para expandir suas operações, como o Grupo Atakarejo, que no próximo dia 5 de dezembro inaugura sua primeira loja na capital sergipana, e o Grupo Zagonel, de Santa Catarina, que acaba de adquirir a unidade da Corona/Deca/Hydra e prevê a expansão de suas operações em Sergipe.

A unidade do Atakarejo em Sergipe irá gerar três mil empregos, sendo mil deles diretos. A instalação do grupo no estado contou com um investimento de R$ 70 milhões. O gerente de expansão do grupo, Luiz Paulo Oliveira, destaca o diferencial da nova loja, que além de área de serviço contendo açougue, padaria, rotisseria e hortifruti, tem como atrativo também serão as galerias comerciais, onde serão oferecidos diversos serviços.

Outros importantes empreendimentos prospectados pelo Governo de Sergipe devem inaugurar seus empreendimentos no estado, a exemplo da fábrica de distribuição de medicamentos do H.Egídio Group, que inicia as atividades em solo sergipano ainda na primeira quinzena de dezembro, com investimento de R$ 350 milhões e expectativa de geração de 300 empregos diretos e 500 indiretos.

Dados oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), revelam que a geração de empregos em Sergipe tem avançado, com o estado tendo alcançado, agora em outubro, o maior estoque de empregos da história. São 342.990 pessoas trabalhando com carteira assinada, e um crescimento no saldo de empregos de 26,8% de janeiro a outubro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. A taxa de desemprego, medida na Pnad, mostra que o estado reduziu esse índice, no terceiro quadrimestre de 2024, para 8,4%, a menor marca da história de Sergipe.

Com um cenário econômico mais robusto, o estado vem registrando recordes na geração de empregos e atraindo investimentos significativos, como o do Grupo Atakarejo, que pretende abrir 15 lojas e um centro de distribuição, gerando mais de 18 mil empregos diretos e indiretos. O investimento total do grupo, que já anunciara anteriormente sua entrada em Sergipe, soma R$ 700 milhões nos próximos cinco anos, um reflexo direto do trabalho conjunto do Governo do Estado e da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

O secretário Jorge Teles destacou que as políticas públicas focadas no equilíbrio fiscal, na qualificação da mão de obra – especialmente com atenção aos jovens – têm sido determinantes para esse crescimento. “O governo do Estado também tem investido na diversificação de nossa cadeia produtiva, de nossa cadeia econômica, investindo no turismo, investindo no varejo, que é o setor que mais cresce em todo o país, demonstrando que Sergipe hoje é um Estado com recorde na geração de emprego, no estoque de emprego, no crescimento do PIB ano após ano, trimestre após trimestre e, com isso, encontramos de volta a rota da prosperidade de oportunidades”, ressalta Teles.

A Junta Comercial de Sergipe (Jucese) registrou até o mês de setembro a abertura de 20.988 novas empresas. Esse número representa um crescimento de 10,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Sergipe, atualmente, é considerado o estado com o menor tempo para a abertura de empresa, segundo dados da Receita Federal, com tempo médio de apenas seis horas. O primeiro lugar da Jucese no ranking nacional como o órgão mais ágil para abertura de empresas em 2024 é resultado da facilitação do processo por conta da automatização dos procedimentos, com a integração dos órgãos de licenciamento.

Desburocratização

A Secretaria de Estado da Fazenda, sob a liderança da secretária Sarah Tarsila, também tem sido peça-chave nesse processo. Com uma moderna legislação tributária e um trabalho constante de desburocratização, o estado vem conquistando a confiança de investidores. “Graças à transparência nas informações e ao trabalho para melhorar a relação com o contribuinte, Sergipe vem se tornando um destino seguro para quem deseja realizar investimentos. Temos hoje uma moderna legislação tributária, alinhada às melhores práticas nacionais e internacionais, que garante a segurança jurídica necessária para quem busca expandir suas empresas. É por meio desse trabalho que estamos viabilizando um novo ciclo de desenvolvimento para o nosso estado”, aponta a gestora.

Além disso, o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) tem sido um grande impulsionador da economia local. Nos últimos dois anos, 86 empresas receberam incentivos para instalar ou expandir suas operações, com um aporte de R$ 1,48 bilhões e a criação de mais de 5 mil novos empregos diretos. Atualmente, cerca de 370 empresas são beneficiadas pelo programa, que oferece incentivos locacionais, fiscais e de infraestrutura. A infraestrutura de qualidade do estado, aliada à segurança e a uma crescente desburocratização, também tornam Sergipe um ambiente altamente atrativo para novos empreendimentos, o que consolida o estado como um destino cada vez mais estratégico para empresas que buscam expandir suas operações.

