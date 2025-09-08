TRÊS PEDESTRES SÃO ATROPELADOS NA AVENIDA SÃO PAULO, NO CRUZAMENTO COM A RUA BAHIA, NO BAIRRO SIQUEIRA

Três pedestres foram atropelados no final da noite desse domingo (07) na Avenida São Paulo, no cruzamento com a Rua Bahia, no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) são de que uma equipe do pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou socorro às três vítimas, sendo que duas delas precisaram ser hospitalizadas. O estado de saúde delas não foi divulgado.

O BPTran informou ainda que o motorista estava com a documentação regular, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Com informações e foto do BPTran: