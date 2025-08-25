Três pessoas morrem após colisão entre caminhão e moto na rodovia SE-230, em Canindé de São Francisco

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou três pessoas mortas na noite deste domingo (24), na rodovia SE-230, em Canindé de São Francisco.

As informações passadas pela policia militar são de que as vitimas, um homem de 62 anos, um adolescente de 16 e uma criança de 8 anos não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Com o impacto, dois ocupantes da moto caíram. Já a motocicleta, com a criança ainda presa, ficou enroscada ao caminhão e foi arrastada por aproximadamente 400 metros.

Populares que estavam às margens da rodovia tentaram avisar o motorista sobre a situação.

O condutor do caminhão fugiu sem prestar socorro às vitimas.

Após o acidente, o veículo foi encontrado abandonado na região de Poço Redondo.

Com informações e foto do site Mais Sertão