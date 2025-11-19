Tribunal de Contas de Sergipe reconhece educação pública de Laranjeiras

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) realizou na manhã desta quarta-feira, (19), a cerimônia de premiação do “Pacto pela Educação”. A Prefeitura de Laranjeiras conquistou o selo prata na albatezização. O vice-prefeito, Luciano da Vázea e o secretário municipal de Educação, Evaldino Calazans, representaram o prefeito Juca no evento, que reconheceu os municípios e escolas sergipanas que apresentaram avanços acima da média na área da educação pública.

O “Selo Pacto pela Educação” é uma iniciativa do TCE/SE que visa valorizar boas práticas de gestão, incentivar a dedicação à qualidade do ensino e reconhecer os esforços dos municípios em prol do futuro das crianças e da adoção de medidas eficazes para a melhoria do desempenho escolar em Sergipe, utilizando como base avaliações como as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese).

O secretário municipal de Educação, Evaldino Calazans, destacou os esforços da Prefeitura da Prefeitura de Laranjeiras para a conquista deste reconhecimento tão importante. “A Prefeitura vem realizando investimentos significativos na Educação, como a reestruturação de escolas, melhoria na qualidade de ensino, entre outros. Por este motivo, os resultados positivos já ganham destaque e reconhecimento do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE). A meta do prefeito Juca até o fim da gestão é tornar o município de Laranjeiras como referência em Educação no estado de Sergipe”, ressaltou.

De acordo com o procurador do Ministério Público de Contas (MPC/SE) e coordenador do Pacto pela Educação, João Augusto Bandeira de Mello, o reconhecimento é um incentivo à continuidade das políticas educacionais exitosas.

“A premiação é um momento de celebração dos resultados, mas também de estímulo à melhoria contínua. Por isso, homenageamos municípios, escolas e projetos que têm feito a diferença na educação pública de Sergipe, demonstrando que é possível avançar com planejamento, compromisso e trabalho conjunto”, destacou.

