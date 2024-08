Tribunal de Contas do Estado de Sergipe contará com restaurante escola do Senac

Presidente da Corte de Contas foi convidada para conhecer o Bistrô e instalações do CGT

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, o diretor Regional do Senac Sergipe, Nilson Lima, e a diretora Regional do Sesc, Aparecida Farias, receberam quarta-feira, 31, a presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE), conselheira Susana Azevedo e comitiva. O encontro, que começou no Restaurante Escola Senac Bistrô, foi para apresentar o cardápio da unidade educacional, bem como a estrutura das cozinhas e do ambiente pedagógico para capacitação da área de Hospedagem. As instituições estão em tratativas para a instalação de um Restaurante Escola do Senac no TCE-SE.

A comitiva da Corte de Contas foi recepcionada ainda por alunos de gastronomia, para degustação de bolos produzidos durante a aula.

“Foi uma satisfação receber a presidente do Tribunal de Contas do Estado, a conselheira Susana Azevedo, e toda a sua equipe, para que possamos em conjunto montar um Restaurante Escola no prédio do TCE. O objetivo nosso é chegar nos entes públicos, para que possamos mostrar o que fazemos. Foi um momento ímpar, já que ela conheceu as nossas instalações, o nosso Restaurante Escola Senac Bistrô e viu como fazemos tudo, sempre com excelência”, destacou o presidente Marcos Andrade.

Agradecendo o convite para conhecer a estrutura do Centro de Gastronomia e Turismo (CGT) e o cardápio do restaurante escola, a presidente do TCE destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

A Fecomércio e o Senac estão de parabéns pelo trabalho inovador que estão realizando, em todo o Estado. E nesta visita, conhecemos o bistrô, vimos a qualidade do que é servido todos os dias no restaurante. Temos a certeza de que será a mesma qualidade que vão levar para o Tribunal de Contas e para os demais poderes ali vizinhos, como o TRT, TRE, Justiça Federal. Todos os órgãos e nossos servidores serão beneficiados com a presença de um Restaurante Escola do Senac, nas nossas instalações”, enfatizou.

Fotos: Marcelle Cristine/TCE-SE

Senac SE