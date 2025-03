Tribunal de Contas lançará livro sobre mulheres nos espaços de poder em Sergipe

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) lançará na próxima segunda-feira, 24, às 9h30, no seu auditório, o livro Mulheres nos Espaços de Poder em Sergipe: Perfis e Trajetórias. A obra, idealizada pela conselheira presidente do TCE/SE, Susana Azevedo, apresenta um resgate inédito da presença feminina em cargos de liderança e decisão no estado.

Escrito pelo sociólogo Igor Salmeron e pelos jornalistas Carlos França, Acácia Trindade, Katia Paim e Sacuntala Guimarães, o livro reúne informações detalhadas sobre mais de 170 mulheres que fizeram e fazem história no cenário sergipano. O levantamento abrange diversos setores e poderes, incluindo conselheiras do TCE, desembargadoras do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) e do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20), juízas federais, procuradoras de Justiça do Ministério Público de Sergipe (MPSE), além de parlamentares e gestoras públicas.

A iniciativa surgiu da necessidade de dar visibilidade às trajetórias dessas mulheres, cujas histórias ainda eram pouco conhecidas pelo grande público. Para a conselheira Susana Azevedo, a publicação representa um marco para a valorização da representatividade feminina em Sergipe.

“Este livro é um tributo às mulheres que abriram caminhos e ocuparam espaços de poder em nosso estado. Muitas delas enfrentaram desafios e preconceitos, mas com determinação e competência, deixaram sua marca na história sergipana. Nosso objetivo é que essa obra sirva como referência para as futuras gerações e incentive ainda mais a participação feminina nas instâncias de decisão”, destacou a presidente do TCE/SE.

Além dos perfis individuais, a obra traz anexos com dados históricos sobre a atuação feminina na política e no sistema de Justiça sergipano, incluindo listas de vereadoras, prefeitas, magistradas e promotoras de Justiça ao longo das décadas.

Mulheres em Conta

O lançamento ocorrerá em meio à segunda edição do evento Mulheres em Conta, organizado pelo Cerimonial do TCE para celebrar o mês da mulher. Dedicada a valorizar e ampliar o debate sobre a presença feminina nos espaços de poder, a ação terá ainda uma roda de conversa e homenagens a mulheres que se destacam em suas áreas de atuação.

