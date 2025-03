Trios elétricos de Nona e Parangolé agitam o Verão SE na Praia do Abaís

O Verão Sergipe 2025 chega ao litoral sul do estado e desponta com agenda cultural de carnaval na Praia do Abaís, em Estância. Com trios elétricos acompanhados por foliões, os festejos começaram na tarde deste sábado, 1, ao som da banda de pagode baiano, Parangolé, seguido do cantor sergipano Nona. Promovido pelo Governo de Sergipe, o evento alcança a marca de seis finais de semanas consecutivos destinados à programação musical e impulsiona o turismo e geração de emprego e renda entre comerciantes locais.

Lincoln Senna, vocalista da banda Parangolé, destacou a relevância do evento para alegria e diversão do público. “É uma grande alegria perceber que a praça está cheia de gente de todas as idades, todos os gêneros e todas as cores. Eu acho que o carnaval é isso, democracia, e o Governo do Estado trouxe essa democratização, permitindo que o povo tivesse acesso a essa festa que é tão gostosa e o povo merece se divertir. Eu me sinto honrado de ter feito o primeiro show da turnê aqui no Abaís, que é gigante”, destacou.

Segunda atração do dia, Nona salientou sobre o alcance do samba e pagode em Sergipe. “Vem ganhando corpo não só com o cantor Nona, mas diversos artistas mostram o quanto o samba e o pagode está crescendo no Estado. É o segundo ano seguido que a gente está no Verão Sergipe Abaís. Ficamos gratos, felizes demais por mais uma oportunidade de estar nos apresentando para o povo”, salientou.

Público

Essa é a primeira vez da jovem Gabriely Araújo, 26, na Praia do Abaís. O período de carnaval e as atrações organizadas pelo Governo do Estado para o Verão Sergipe atraíram não somente a sua atenção, mas a de seus quase dez familiares que também curtiram os trios elétricos e ficarão na cidade até a próxima segunda-feira, 3, quando finaliza o evento. “Estou amando muito! Alugamos uma casa com a família. Essa ação do governo é muito boa porque valoriza o nosso Estado, ao invés de ir para fora no carnaval. Toda movimentação que traz recurso para o nosso estado é muito bom”, opinou.

Quem também veio de fora para curtir o Verão Sergipe da Praia do Abaís foi Luanna Rodrigues, 31, com a família. Natural do município de Salgado, atualmente mora em Jeremoabo, na Bahia. “O carnaval de Sergipe a gente não perde nunca mesmo. A gente sempre prestigia. Assim que chegamos vimos toda a estrutura, a iluminação, o som. Ficamos muito surpresos e felizes com essa iniciativa para movimentação do turismo no nosso Estado”, destacou a jovem que também permanecerá no Abaís durante os três dias de evento.

Renda Extra

A comerciante Raiane Santos, 20, registrou presença com a venda de pastéis e caldo de cana neste sábado. Seu objetivo é conseguir uma renda extra para comprar a tão sonhada moto. “Hoje, graças a Deus, muita correria. Compramos muita coisa, porque colocamos muita expectativa nesse evento e elas estão sendo cumpridas. Eu tenho trabalho fixo, ganhando salário, só que aqui é uma outra possibilidade de renda extra. Por isso que a gente coloca, porque é sempre bom um dinheiro a mais”, frisou.

Com um comércio destinado à venda de açaí, pizza e hambúrguer, Jair Trindade conta ter sentido um aumento nos lucros desde a chegada do Verão Sergipe no Abaís. “O carnaval hoje está completamente diferente. São dez anos aqui e eu nunca vi o carnaval desse jeito como está hoje. Com certeza é muito importante aqui para a Praia do Abaís, para a movimentação, para os turistas. É um grande incentivo”, destacou a autônoma, sobre o impacto do evento na cidade.

A comerciante Aline Costa, 46, chegou em Sergipe há mais de 15 anos e empreendeu no Abaís a atividade que aprendeu desde cedo com a sua mãe: venda de acarajés, abarás, vatapás e carurus. Presente na primeira edição do Verão Sergipe no ano passado, ela conta que a edição deste ano veio com melhorias significativas para os comerciantes. “Este ano veio com uma melhora muito grande, porque eles armaram um palco bem longe do calçadão, mas em compensação colocaram um trio para animar. Até agora não tenho do que me queixar. Assim que eu cheguei já tinha cliente esperando para comprar acarajé”, contou.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, da Energisa e Eneva.

Foto: Gisselmo Júnior