TRT/SE conclui emissão de alvarás do acordo direto com o Estado de Sergipe

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT/SE) finalizou a confecção de todos os alvarás referentes ao acordo direto com o Estado de Sergipe, conforme previsto no Edital nº 01/2024. Os documentos já foram assinados pelo desembargador presidente do TRT/SE, Josenildo dos Santos Carvalho.

Ao todo, 117 beneficiários foram contemplados, totalizando o valor de R$10.653.069,73 pagos. Segundo o servidor João Ferreira Cruz Junior, que atua na Divisão de Precatórios, a medida representa o compromisso do Tribunal com a celeridade e efetividade na quitação de precatórios trabalhistas.

“Precatório é algo que normalmente demora bastante, então com um acordo direto, a gente tem a possibilidade de antecipar esse pagamento. E para o TRT/SE o mais importante é que o dinheiro chegue nas mãos dos cidadãos o quanto antes, pois este é o objetivo final do Tribunal”, explicou João Ferreira.

A lista com os precatórios habilitados no acordo direto está disponível para consulta no site do Tribunal. Clique aqui para conferir a lista.

Ascom TRT/SE