TUBULAÇÃO  DE 300 MILÍMETROS ROMPE E POPULAÇÃO DESTACA AGILIDADE DA DESO EM REPARO  NA MARANHÃO

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou reparo de uma tubulação de 300 milímetros que rompeu na madrugada desta quinta-feira, 2, na Avenida Maranhão, no bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju. Por volta das 6 horas, técnicos da empresa desligaram a rede local, realizaram o serviço de manutenção e, desde às 12h, o abastecimento dos imóveis da região está sendo retomado gradualmente.

A ação da empresa foi classificada como ágil pelos moradores da região, a exemplo do aposentado Wellington Santos, que reside próximo à via. “Apesar desse contratempo, a manutenção está rápida”, destacou.

O autônomo Neto Argolo, que também mora nas proximidades do ponto de rompimento, também ressaltou a rapidez e atenção da companhia ao caso. “O susto foi grande pelo barulho da água após o rompimento na madrugada. Mas a resolução está sendo ágil. Os funcionários da Deso chegaram bem cedo ao local e já estão fechando o buraco que se formou”, sublinhou.

A Deso possui uma série de procedimentos e protocolos que, quando postos em prática, asseguram a eficiência de serviços como esse. “Quando a Deso recebe a informação por meio dos seus canais de comunicação, muito importantes para resolução de problemas, é acionado o plantonista regional para colocar a sinalização na via, a fim de evitar acidentes, fechar o abastecimento e parar com o vazamento. Uma vez concluído, são acionadas as equipes necessárias para a manutenção na rede”, explicou o superintendente de Sistemas Metropolitanos de Água da Deso, Max Sampaio Kuhl.

Distribuição

Em razão da ocorrência, o fornecimento de água foi interrompido temporariamente nos conjuntos Princesa Isabel e Almirante Tamandaré, e em pequena parte do bairro Santos Dumont, no perímetro da Avenida Maranhão. Isso foi necessário para que o reparo pudesse ser realizado de forma célere, eficiente e assertiva pela equipe técnica da corporação responsável pelo serviço.

Em casos como esse, a Deso frisa a importância dos reservatórios domésticos, que asseguram o acesso à água potável mesmo diante de interrupções temporárias, e a necessidade de mantê-los limpos e realizar manutenção periódica para um funcionamento adequado dos equipamentos.

Foto ascom Deso