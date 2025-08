Turismo em Sergipe é impulsionado com a realização da 26ª Copa Brasil de Kart

A 26ª Copa Brasil de Kart, realizada em Aracaju, no Kartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla da Atalaia, entre 23 de julho e 2 de agosto, deixou marcas positivas na economia local, especialmente no setor turístico. A competição, considerada uma das mais tradicionais do calendário nacional do automobilismo de base, reuniu cerca de 300 pilotos de todo o Brasil, atraindo não apenas competidores e equipes técnicas, mas, também, familiares e entusiastas do automobilismo, o que gerou fluxo expressivo de turistas na capital sergipana.

O organizador do evento, Kennedy Fonseca, que é presidente da Federação Sergipana de Automobilismo (FSA), enfatizou que a parceria da entidade com o Governo do Estado e a iniciativa privada foi crucial para viabilizar a realização do evento, considerado um sucesso. Além disso, segundo ele, a hospitalidade local abre caminhos para que Sergipe seja palco de outras competições, impulsionando ainda mais o turismo e a economia do estado. “Nosso kartódromo tem um diferencial: a localização, pois é próximo a hotéis e restaurantes. A quantidade de turistas que recebemos, entre eles, competidores, familiares e equipe técnica, contribuiu para impulsionar a economia do nosso estado. Inclusive, muitos deles nos perguntaram quais as melhores datas e épocas para retornarem para curtir Sergipe”, comentou.

Kennedy Fonseca revelou, ainda, que a Federação Sergipana de Automobilismo está trabalhando com dedicação para alcançar um feito importante: a internacionalização do kartódromo. “Caso tenhamos sucesso nesse processo, abriremos as portas para algo muito maior. Contando com o apoio dos órgãos governamentais, poderemos sediar um grande evento internacional já em 2026 ou 2027”, revelou.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, leva em consideração que a realização da 26ª Copa Brasil de Kart em Sergipe representa um marco importante para o turismo, pois sediar um evento desse porte reforça o potencial do estado como destino para o turismo esportivo, movimentando a economia, a rede hoteleira, bares, restaurantes e diversos outros segmentos. “Eventos como esse trazem visibilidade nacional, atraem visitantes e turistas de várias partes do país e ampliam a ocupação da nossa infraestrutura turística. Então, é motivo de orgulho ver Sergipe inserido no calendário nacional do esporte, com impacto direto na geração de emprego e renda, impulsionando ainda mais o crescimento do setor turístico no estado”, frisou.

O setor de hotelaria registrou um aumento significativo na ocupação em hotéis. A gerente geral do Celi, Maria Eliza Rodrigues, destacou a permanência prolongada das equipes. Ela disse que teve reservas para até 15 dias, o que não é comum fora da alta temporada. “Desde do dia 16 de julho, já tínhamos em nosso hotel colaboradores, equipes do staff e organizadores do evento hospedados, constituindo, assim, um acréscimo de ocupação de 40%, o que foi muito bom, porque foi no finzinho de mês de julho, pós-férias. Isso foi bastante positivo”, avaliou.

Maria Eliza Rodrigues relatou, ainda, que pilotos e as famílias deles também buscaram experiências culturais, o que movimentou os passeios guiados. Desta forma, com a visibilidade obtida graças à realização da 26ª Copa Brasil de Kart, novos públicos poderão ser atraídos futuramente. “O interesse deles em conhecer o nosso destino, a exemplo das praias e da nossa culinária, foi muito bom. Inclusive, aproveitamos para destacar no restaurante do nosso hotel sucos de frutas típicas, como a mangaba e o caju, além de pratos da gastronomia sergipana, a exemplo das moquecas, tapiocas e a carne de sol”, elencou.

O setor gastronômico também foi beneficiado com a realização da Copa Brasil de Kart. O sócio-diretor do Restaurante Sal e Brasa, Rudinei Recktenwald, ressaltou que qualquer evento que venha para Sergipe, especialmente se for realizado na região da Orla da Atalaia, é sempre muito importante por atrair pessoas de fora, que acabam conhecendo Sergipe e levando do estado uma experiência positiva. “Durante o período da prova, tivemos um crescimento significativo no movimento do restaurante, algo em torno de 15% comparado com o mesmo período do ano anterior. Isso mostra o quanto eventos como esse influenciam positivamente no nosso setor”, explicou.

Rudinei Recktenwald salientou também que tudo o que o restaurante puder apoiar será satisfatório e que tem uma parceria sólida com os organizadores do evento. “Esse apoio é também uma forma de mostrarmos nosso comprometimento com causas sociais, com o esporte e com a cultura. Ficamos muito felizes com a realização da Copa Brasil de Kart ser aqui e estamos na expectativa de que, em breve, venha um campeonato internacional para Sergipe. Isso seria excelente para a economia local, pois traria novos turistas para o estado e movimentaria bastante o turismo e o comércio”, expressou.

Esta é a segunda vez que Aracaju sedia a Copa Brasil de Kart, evento organizado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e que teve a parceria da Federação Sergipana de Automobilismo (FSA), o patrocínio do Banco BRB e o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

