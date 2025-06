Turistas são recebidos com quadrilha junina e trio pé de serra no Terminal Rodoviário de Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), realizou, nesta quarta-feira, 18, a recepção dos turistas que desembarcaram no Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite, conhecido popularmente como Rodoviária Nova.

O projeto ‘Bem-Vindo ao País do Forró’ conta com uma estrutura que envolve distribuição de adereços, alimentos típicos e apresentações de quadrilhas juninas e trios pé de serra. Tudo foi preparado no setor de desembarque do Terminal Rodoviário de Aracaju. A ideia é receber bem o turista que visita a capital sergipana.

“Este é um trabalho de extrema importância. Nós precisamos qualificar os nossos produtos turísticos. O turista que chegar a Aracaju vai perceber já no desembarque porque Sergipe é o País do Forró. As experiências positivas, as memórias que eles levarão daqui já começarão a ser construídas nos primeiros minutos. Esse turista certamente falará bem de nossa capital para amigos e familiares e um dia vai querer nos visitar novamente”, explicou o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade.

Este modelo de ação já vinha sendo colocado em prática no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria e agora alcança outros turistas. “A gente procurou alcançar esse público que vem em massa para nossa cidade. Acolher todos eles é uma forma de agradecimento, afinal, com a chegada deles, o crescimento do turismo é fortalecido cada vez mais”, disse Luciene Lima, diretora de Promoção e Feiras da Setur Aracaju.

Para a administração da Rodoviária, a ação apresentou-se como inédita. “Estou muito maravilhada por essa apresentação aqui recepcionando os nossos clientes, nossos usuários do Terminal. Sempre tivemos ações recepcionando os nossos clientes, mas, nesse formato, não, nunca houve. Então, estou muito agradecida à Secretaria do Turismo de Aracaju”, frisou Elizabeth Nascimento, gerente do Terminal.

