TURISTAS SERÃO RECEBIDOS COM QUADRILHA JUNINA E TRIO PÉ DE SERRA NO AEROPORTO SANTA MARIA, EM ARACAJU

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), realizará, durante o período junino, a recepção dos turistas que desembarcarem no Aeroporto Internacional Santa Maria. A atividade terá início no dia 30 de maio.

O projeto ‘Bem-vindo ao País do Forró’ contará com uma estrutura que envolve distribuição de adereços, alimentos típicos e apresentações de quadrilhas juninas e trios pé de serra. Tudo será preparado no setor de desembarque do Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria. A ideia é receber bem o turista que visita a capital sergipana.

As ações de recepção, com início em 30 de maio, se estenderão até o final do mês de junho, período em que se espera um grande fluxo de desembarques no terminal aeroportuário. O trabalho será definido de forma estratégica para alcançar o maior número possível de voos.

“Este é um trabalho de extrema importância. Nós precisamos qualificar os nossos produtos turísticos. O turista que chegar a Aracaju vai perceber já no desembarque porque Sergipe é o país do forró. As experiências positivas, as memórias que eles levarão daqui já começarão a ser construídas nos primeiros minutos. Esse turista certamente falará bem de nossa capital para amigos e familiares e um dia vai querer nos visitar novamente”, explicou o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade.

Foto: Ascom/Setur