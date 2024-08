Turnê ‘Catedral ao Extremo’ chega a Aracaju com promessa de show nostálgico e de emoção

Uma imersão em grandes sucessos, dos mais pujantes acordes do rock até as melodias mais suaves e refrões marcantes que fazem parte da trajetória da banda. É assim que a nova turnê da banda Catedral chega a Aracaju, nesta sexta-feira, 16, para um reencontro que não acontece há anos.

‘Catedral ao Extremo’, como foi intitulada a turnê, é o receituário para um encontro com fãs e admiradores de uma banda que carimbou gerações e consolidou como marca um repertório musical com mensagens positivas, esperança, amor e temas espirituais.

De acordo com Kim Motta, vocalista da banda, este será um show com muitas canções, que vai passar todas as fases da banda. “Será um show com repertório bem vasto, animado, forte, com músicas que jamais tocamos ao vivo ao longo de todos esses anos. Será uma turnê diferenciada, pensada com muito carinho para os nossos fãs”, completa.

Desde o dia 25 de julho, Catedral tem circulado o país em reencontros carregados de nostalgia, conexão e gratidão. A turnê se notabiliza pela energia renovada e alimentada, a cada novo palco, pela resposta calorosa do público.

O encontro com os sergipanos será nesta sexta-feira, 16, no Teatro Atheneu. O show será às 20h, e os ingressos estão disponíveis na Loja Torcidaz, nos Shoppings Jardins e Riomar; na bilheteria do Teatro Atheneu e no site www.guicheweb.com.br.

> Catedral

Montada em 1988, a banda teve origem na música gospel e já vendeu mais de 3 milhões de discos, firmando-se no rock nacional. O grupo ganhou destaque, ainda, por fazer um “crossover” de mercados, emplacando sucessos nos segmentos gospel e pop, simultaneamente. Dentre as canções de sucesso, estão “Eu amo mais você”, “Eu quero sol nesse jardim” e “Quem disse que o amor pode acabar?”.

> Serviço

Evento: Show Banda Catedral turnê “Ao extremo”

Local: Teatro Atheneu

Dia: 16/08/2024

Show: 20h

Poltrona: Livre

Onde comprar?

Loja TORCIDAZ (Shopping Jardins e Shopping Riomar);

Bilheteria do Teatro Atheneu;

Site www.guicheweb.com.br

Informações:(79) 9 9974 5549

Realização Trazendo Arte Produções

Por Hivy Rhafaella