UBSs de Neópolis oferecem atendimento médico para a população em 17 locais

O atendimento de saúde à população neopolitana é garantido no município por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Nelas, os usuários podem fazer uso de diversos serviços, tanto presenciais quanto on-line. Em todo o município há 17 unidades disponíveis.

Segundo a enfermeira Simone Silva dos Santos, coordenadora da Atenção Pimária de Saúde do município, elas são divididas da seguinte forma: na sede do município há as UBS Centro 1, Centro 2, UBS da Rua da Entrada e a UBS Passagem, que faz parte da Rua da Entrada e da unidade Coab 3. “Nos povoados, nós temos as unidades Betume, Alto do Santo Antônio, Fazendinha, Novo Horizonte, Flor do Brejo, Mussuípe, Soleiro, Pindoba, Cacimbas, Assentamento Brasília, Tenório e Mundel da Onça”, acrescenta. Os horários de funcionamento são das 7h às 17h para os serviços ambulatoriais, no Centro 1. E nas demais UBS, o funcionamento é das 8h às 14h.

A coordenadora reforça que nas unidades são ofertados diversos serviços de saúde. “Há serviços de clínica médica e enfermagem, além dos profissionais técnicos e auxiliares. Dessa forma também há consultas, vacinação, curativos e acolhimento”, lista, reforçando ainda que há o serviço Telenordeste. “É um serviço on-line, onde são marcadas consultas de forma prévia, com datas passadas ao paciente”, detalha. As vacinas são aplicadas todos os dias no Centro 1 em dois horários (manhã e tarde) e nas UBS dos povoados há um dia específico na semana.

Além do atendimento normal, há também especialidades médicas de forma presencial, como no Centro 1, onde são oferecidos presencialmente os atendimentos de psiquiatra adulto, nutricionista e psicólogo. “Pelo Telenordeste há consultas on-line de neurologista adulto e criança, psiquiatra adulto e criança, cardiologista, urologista, nutricionista, enfermagem, entre outros”, completa Simone.

