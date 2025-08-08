UFS lança curso de Doutorado em Comunicação durante II Seminário de Pesquisa – SEMPESCOM

O lançamento oficial do curso de Doutorado do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFS (PPGCOM/UFS) ocorrerá durante o II Seminário de Pesquisa em Comunicação (SEMPESCOM), que será realizado nos dias 14 e 15 de agosto. A solenidade de lançamento do Doutorado em Comunicação, aberta à comunidade acadêmica e demais interessados, acontecerá na tarde do dia 14 no auditório da Bicen, com a presença de coordenadores, docentes e discentes do programa. O SEMPESCOM consolida o programa como centro de excelência na formação de pesquisadores em estudos comunicacionais em Sergipe e região.

Dois respeitados nomes da pesquisa em Comunicação no Brasil marcam presença no evento. Eliezer Pires da Silva, professor do Departamento de Arquivologia da UNIRIO, realiza a palestra de abertura “Avaliação da pós-graduação em Comunicação, Informação e Museologia na CAPES: balanço e perspectivas”, oferecendo um panorama estratégico sobre os rumos da área. Simone Pereira de Sá, professora titular da Universidade Federal Fluminense, encerra o seminário com a palestra “As guerras culturais do pop: fanativismo, tretas e cancelamentos”.

Um dos destaques do seminário é o bate-papo com a comissão de seleção do PPGCOM-UFS para o esclarecimento de dúvidas sobre os editais do mestrado e, principalmente, do novo doutorado para o ano letivo de 2026. Esta é a primeira oportunidade para interessados conhecerem os critérios e diretrizes do programa que marca a consolidação da pós-graduação em Comunicação na UFS.

O SEMPESCOM oferece uma programação diversificada que combina formação teórica e prática, com foco em impacto social e inclusão. Entre os destaques estão os minicursos “Referenciais epistemológicos de raça na pesquisa em Comunicação”, ministrado por Alice Andrade, nova professora do programa; “Digitopia: Afrofuturismo e Tecnologias Digitais”, conduzido por Kênia Freitas, professora do curso de Cinema e Audiovisual da UFS; e “Jornalismos contra-hegemônicos: mediações, narrativas e disputas na comunicação sindical e no jornalismo independente”, com o egresso do programa Thiago Leão. As oficinas práticas incluem “Narrativas imagéticas insurgentes”, pelas artistas visuais Isla Gristelli e Sônia Mellone, e “Fotografia e Bordado”, com as jornalistas e egressas do programa Dayanne Carvalho e Clara Dias.

A programação contempla ainda minicursos sobre temas contemporâneos como “Jornalismo de subjetividade: uma perspectiva interseccional”, com as egressas e discente Laila Oliveira e Kamilla Abely, e “Saúde Mental e Desigualdades: evidências a partir do Projeto Alteridades na Pós-Graduação em Comunicação”, ministrado por Eloy Santos Vieira, pesquisador no PPGCOM/UFS. No período da tarde, acontecerão as apresentações de trabalhos de discentes, com a relatoria de docentes e egressos, proporcionando um rico intercâmbio acadêmico e integração.

O II SEMPESCOM celebra o lançamento do doutorado, assim como consolida o PPGCOM/UFS como polo de formação e pesquisa, contribuindo para o desenvolvimento na área de Comunicação em Sergipe.

SERVIÇO

O QUÊ: II Seminário de Pesquisa em Comunicação (SEMPESCOM)

QUANDO: 14 e 15 de agosto de 2024

ONDE: Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Didática VII e Bicen

ORGANIZAÇÃO: Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM/UFS)

FORMATO: Presencial

PÚBLICO: Estudantes, pesquisadores, professores e interessados em Comunicação

INSCRIÇÕES ABERTAS NO SIGAA – Portal de Eventos da UFS

INFORMAÇÕES: Programa de Pós-Graduação em Comunicação – UFS

Email: seminariodepesquisappgcomufs@gmail.com

Mais informações:

https://doity.com.br/ii-seminario-de-pesquisa-em-comunicao-2025

https://www.instagram.com/ppgcom.ufs/

