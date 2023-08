Uilliam Pinheiro pede ajuda ao senador Alessandro para destravar recursos em Socorro

Nesta segunda-feira (07/08), Uilliam Pinheiro junto com a assistente social e líder comunitária do Santa Cecília, Adriana Bomfim, se reuniu com o senador Alessandro Vieira (MDB) pedindo o apoio do parlamentar para ajudar em destravar os recursos da obra da Avenida 2 do Loteamento Santa Cecília/Boa Viagem, em Nossa Senhora do Socorro.

O valor da obra é de R$ 2.964.533,09 milhões. Ela consiste na terraplanagem, pavimentação e drenagem da Avenida 2 do Loteamento Boa Viagem, uma das vias mais importante do bairro. O obra está parada desde novembro de 2022 com os recursos bloqueados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

“Buscamos o senador Alessandro Vieira que é líder da bancada federal para ajudar a destravar esse recurso para essa obra tão importante para os moradores do Loteamento Boa Viagem e Santa Cecília. Saímos satisfeitos com o compromisso do senador Alessandro em trabalhar para que a liberação dos recursos aconteça”, disse Uilliam Pinheiro.

“Muito feliz em saber que conseguimos conversar com o senador Alessandro e saber que teremos o apoio dele para que essa obra comece aqui no Loteamento Boa Viagem. É uma obra de muita importância para todos os moradores daqui, do bairro”, ressaltou Adriana Bomfim, assistente social que reside no bairro.

Foto: Daniel Renno

Da assessoria