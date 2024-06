Uilliam Pinheiro surge como forte opção de renovação para a Câmara em Socorro

Conhecido devido sua forte atuação contra irregularidades na administração pública e em defesa de bairros esquecidos pelo poder público como o Parque dos Faróis, Guajará e Loteamento Novo Horizonte, Uilliam Pinheiro coloca seu nome à disposição como pré-candidato a vereador e tentará ocupar uma cadeira no Poder Legislativo Municipal de Nossa Senhora do Socorro.

O pré-candidato a vereador, Uilliam Pinheiro, está filiado ao PSD, partido presidido em Sergipe pelo governador Fábio Mitidieri. Sua pré-candidatura a vereador tem o apoio firme do senador Alessandro Vieira e defende o nome do deputado estadual Samuel Carvalho como o melhor nome para comandar Nossa Senhora do Socorro como prefeito.

Natural de Tobias Barreto, Uilliam Pinheiro reside em Nossa Senhora do Socorro desde os 07 anos de idade e é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente coordena a instituição “Comunidade do Bem” que desenvolve vários programas para crianças e adolescentes no esporte, educação e cultura, além de ofertar serviços de saúde e assistência social, beneficiando cerca de 200 famílias, atualmente.

Uiliam Pinheiro tem sua própria visão política. “Defendo a necessidade de renovação política constante e a formação de uma nova geração de líderes que estejam comprometidos na eficiência do uso dos recursos públicos priorizando o cuidado com as pessoas”, destaca ele.

“Entrei na política porque não suportava mais ficar de braços cruzados vendo tanta desigualdade social, injustiça e corrupção sistêmica ocorrendo no Brasil como também a falta de real compromisso da classe política com o desenvolvimento econômico e social de Nossa Senhora do Socorro, e dado isso, minha decisão de adentrar na política para contribuir na mudança dessa realidade”, ressalta o pré-candidato Uilliam Pinheiro.

Na ótica do pré-candidato a vereador, é necessário qualificar a Casa Legislativa municipal com pessoas preparadas para o cargo e aproximar ela da população. “É preciso qualificar o debate dentro da Câmara de Vereadores. O Poder Legislativo não deve ser um anexo do Poder Executivo e apenas aprovar as propostas do prefeito de plantão. Precisamos resgatar a função daquela Casa e a credibilidade junto à população”, pontua Pinheiro.

O nome de Uilliam Pinheiro é um dos vários nomes da nova geração de líderes de Nossa Senhora do Socorro que buscam espaço na política para implantação de novas ideias e práticas na cidade.

