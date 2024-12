ÚLTIMO DIA DA MAIOR FEIRA DE MODA DE SERGIPE CONCENTRA TENDÊNCIAS, OPORTUNIDADES E GRANDES NOMES DA MODA

O último dia da maior feira de moda de Sergipe, a Vista-SE, foi marcado por um clima de entusiasmo e celebração das conquistas do evento. Após dois dias intensos de desfiles, palestras e networking, o encerramento trouxe para o público um fechamento grandioso, com a promessa de novas oportunidades para o setor da moda local.

Durante os três dias de evento, a feira apresentou uma programação diversificada, com desfiles, exposições e palestras ministradas por renomados profissionais da área de moda. Entre os palestrantes, estavam especialistas de destaque nacional, que discutiram temas relevantes voltados para o empreendedorismo e tendências da moda.

O renomado estilista Dudu Bertholini fechou a programação do último dia da Vista-SE. “A primeira edição da Vista-SE, a feira de moda do Sebrae Sergipe, foi um sucesso. Falamos sobre moda autoral, brasileira e sergipana com procedência. A importância de redescobrir o Brasil, valorizar aquilo que é nosso e, ao mesmo tempo, expandir os nossos territórios e campos de atuação. Por uma moda mais plural, mais ética, mais autêntica, mais brasileira, vida longa à Vista-SE”, comentou Bertholini.

Os desfiles foram um dos principais atrativos da feira, apresentando coleções criadas por estilistas locais. Esses desfiles não apenas celebraram a criatividade e o talento, mas também permitiram que as marcas sergipanas ganhassem visibilidade.

Layra Beatriz, expositora e idealizadora da marca Por LB, contou um pouco sobre a sua participação na feira, “a minha empresa ainda é pequena e virtual. Lancei a minha confecção própria em setembro. Aqui, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, de falar sobre a minha marca e, de fato, ter clientes. As pessoas que não compram, saem daqui sabendo quem eu sou e conhecendo a minha marca. Isso tem me ajudado muito. Estou gostando muito do evento e muito animada para futuros trabalhos depois nesta feira.”

O evento representa um avanço no posicionamento de Sergipe como um polo regional da moda, não apenas como consumidor, mas também como produtor e criador de tendências. Com a presença de mais de 4 mil pessoas ao longo dos três dias, a feira não apenas promoveu a venda de produtos, mas também contribuiu para o crescimento do mercado local, gerando oportunidades de negócios e estreitando o relacionamento entre fornecedores, fabricantes, distribuidores e consumidores.

“O Vista-SE foi um evento marcante para o setor de moda em Sergipe, reunindo profissionais, empresários e consumidores em um espaço de aprendizado e inovação. Ao longo dos dias, conseguimos promover um ambiente de troca de experiências, onde não apenas apresentamos as tendências mais atuais, mas também discutimos o futuro do mercado. O Sebrae está comprometido em apoiar o desenvolvimento da moda local e regional. Estamos muito satisfeitos com o sucesso da primeira edição da feira”, expressou Priscila Felizola, superintendente do Sebrae/SE.

Por Jaynne Pereira – Ascom Sebrae – Foto: Jouis Fotografias