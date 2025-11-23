Último dia de Fasc terá Maysa Reis, Saulo Fernandes, Os Garotin e outros

Neste domingo (23), último dia do Festival de Artes de São Cristóvão (Farc), terá oito atrações que estarão distribuídas entre os palcos João Bebe Água e Santa Cecília.

Confira a Programação

Domingo (23/02)

Palco João Bebe Água – Praça São Francisco

17h – Saulo Fernandes

19h – Maysa Reis

21h – Os Garotin

23h – Patusco

Palco Frei Santa Cecília – Praça do Carmo

18h – Edu Borges

20h – Mestre Ambrósio

22h – Luno Torres

00h – Ana Frango Elétrico

Com informações da Prefeitura de São Cristóvão – Foto: site/Prefeitura de São Cristóvão