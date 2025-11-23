Último dia de Fasc terá Maysa Reis, Saulo Fernandes, Os Garotin e outros

Neste domingo (23), último dia do Festival de Artes de São Cristóvão (Farc), terá oito atrações que estarão distribuídas entre os palcos João Bebe Água e Santa Cecília.
Confira a Programação
Domingo (23/02)
Palco João Bebe Água – Praça São Francisco
17h – Saulo Fernandes
19h – Maysa Reis
21h – Os Garotin
23h – Patusco
Palco Frei Santa Cecília – Praça do Carmo
18h – Edu Borges
20h – Mestre Ambrósio
22h – Luno Torres
00h – Ana Frango Elétrico
Com informações da Prefeitura de São Cristóvão – Foto: site/Prefeitura de São Cristóvão